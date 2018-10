Meci superb in Cupa Romaniei. Echipa portarului moldovean Denis Rusu, Poli Iasi a fost condusa cu 2 la 0 de Viitorul - VIDEO

Viitorul a fost echipa mai buna, in prima repriza, iar Ianis Hagi a obtinut un penalty, pe care l-a si transformat. Pana la pauza, oaspetii si-au dublat avantajul. Portarul moldovean al iesenilor, Denis Rusu a respins un sut in fata, iar Alexandru Matan a inscris din foarfeca.

Poli Iasi, insa, nu a avut de gand sa cedeze. Sanoh a marcat un gol, iar, mai tarziu, echipa gazda a ramas in zece oameni. Andrei Cristea, nemultumit de o decizie a arbitrului, l-a injurat si a fost eliminat. Chiar si asa, Poli Iasi a egalat scorul. A inscris Cosmin Frasinescu.

Meciul a ajuns in prelungiri, in care nu s-a inscris, iar in seria loviturilor de departajare au marcat toti, in afara de Ndombala. Imediat Houri a transformat penalty-ul decisiv si Viitorul a obtinut victoria.

Astfel, Denis Rusu si Poli Iasi parasesc Cupa Romaniei, iar Viitorul Constanta s-a calificat in sferturi.