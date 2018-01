Meci superb, in Euroliga de baschet. S-au duelat doua dintre cele mai titrate echipe ale competitiei, Panathinaikos si TSKA - VIDEO

La Atena, Panathinaikos, de 6 ori campioana a Euroligii, a inceput in forta partida. Apoi, TSKA a dominat repriza secunda. In partea a treia, baschetbalistii greci au preluat, din nou, initiativa. Au avut 10 puncte avans, la un moment dat. Formatia din Moscova a revenit superb, insa, iar spaniolul Sergio Rodriguez a fost liderul ofensivei. TSKA a intors scorul si s-a impus cu 75 la 70.

TSKA, echipa care are 7 trofee ale Euroligii, in palmares, este lidera sezonului actual, cu 15 victorii si 4 infrangeri. Tot aseara, Real Madrid a pierdut meciul de pe terenul unei alte grupari spaniole, Unicaja, scor 75 la 80. Real Madrid ocupa locul 4 in clasamentul Euroligii de baschet.