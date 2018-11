Meci superb, in Euroliga de baschet. TSKA Moscova si formatia lituaniana Zalgiris au avut nevoie de prelungiri pentru a fi decisa castigatoarea - VIDEO

TSKA si Zalgiris au oferit unul din meciurile sezonului. Lituanienii nu au fost cu nimic mai slabi decat echipa rusa, care venea dupa 7 victorii consecutive. Ba mai mult, Zalgiris a condus in cateva randuri, pe parcursul partidei.

La TSKA, vedetele au fost americanul Cory Higgins si spaniolul Sergio Rodriguez. Acesta din urma a egalat scorul cu mai putin de un minut ramas pana la finalul timpului regulamentar.

S-a ajuns in overtime, iar aici Sergio Rodriguez a reusit o noua aruncare de 3 puncte. Oaspetii au incercat si ei lovitura superba, in ultimele secunde, insa au ratat si au pierdut meciul.

TSKA are 8 victorii in 8 etape si ocupa locul secund in Euroliga de baschet. Tot aseara, o alta echipa rusa, Himki, a trecut de Buducnost, din Muntenegru, scor 85 la 69. Este abia a doua victorie pentru rusi, care ocupa locul 11 in clasament. In play-off-ul turneului se vor califica primele 8 echipe.