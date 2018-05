Va juca in a treia finala consecutiva, in Liga Campionilor. Real Madrid s-a calificat in ultimul act, dupa super duelul cu Bayern Munchen - VIDEO

In tur, Real invingea cu 2 la 1. Aseara, nemtii au dat totul pe teren pentru a intoarce scorul. Kimmich a inscris deja in minutul 3. Real a egalat repede, prin Benzema. In debutul reprizei secunde, portarul bavarezilor, Ulreich, a gresit incredibil - a trecut pe langa minge si i-a lasat-o lui Benzema, care a marcat in poarta goala. Oaspetii au luptat si au sperat, pana la final. James Rodriguez a egalat scorul, iar apoi bavarezii au ratat alte ocazii.

Portarul lui Real, Keylor Navas, a salvat in cateva randuri. Nu au lipsit aseara nici fazele discutabile, in careul madrilenilor, la care jucatorii lui Bayern au cerut penalty, insa arbitrul a lasat jocul sa continue. Scor final 2 la 2, care califica echipa lui Zidane in a treia finala consecutiva a Ligii Campionilor.

Karim BENZEMA, ATACANT REAL MADRID: "Sunt momente dificile si sunt momente bune. Cred ca am savurat meciul de astazi impreuna cu fanii si toata echipa. Este superb sa ajungem in finala."

Real isi va afla adversara din finala in aceasta seara. AS Roma joaca acasa returul cu FC Liverpool, dupa ce in prima mansa echipa engleza s-a impus cu 5 la 2.