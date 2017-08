Meci tare facut de FCSB, in Liga Campionilor. Clubul roman a remizat pe terenul echipei Sporting Lisabona, in prima mansa din play-off-ul preliminar - VIDEO

FCSB a venit dupa un rezultat pozitiv la Lisabona si l-a obtinut. In meciul de pe Jose Alvalade, ros-albastrii nu au stat doar in aparare si au avut ocazii mari de gol. Denis Alibec si Gabi Enache au ratat incredibil. FCSB a terminat meciul in zece oameni.

Pintilii a primit al doilea cartonas galben pentru un fault si a fost eliminat. Echipa lui Nicolae Dica a remizat pe terenul formatiei Sporting, scor 0 la 0, si pastreaza sanse bune la calificarea in grupele Ligii Campionilor. Returul, de pe National Arena, se va juca pe 23 august.



Nicolae DICA, ANTRENOR FCSB: “Sansele sunt aceleasi, care erau si inainte de meciul tur. Sunt mandru de echipa, pentru ca au aratat ca au valoare de Steaua, au valoare sa joace in Champions League.”



Denis ALIBEC, ATACANT FCSB: “Ne-am dorit foarte mult sa nu pierdem aici, poate chiar sa si marcam. Cred ca avem o echipa foarte buna si putem sa ne batem cu ei, la Bucuresti, pentru calificare.”



Tot aseara, FC Liverpool a invins-o pe Hoffenheim, in deplasare, cu 2 la 1. Pentru cormorani, Alexander-Arnold a inscris un gol, iar un fundas al nemtilor a marcat un autogol. In acelasi timp, TSKA Moscova s-a impus pe terenul elvetienilor de la Young Boys, scor 1 la 0.

Meciurile retur sunt programate, la fel, pentru 23 august.