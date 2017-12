Meci tare, in liga nord-americana de baschet. Golden State si Cleveland, echipele care au jucat ultimele 3 finale, au facut spectacol in derby-ul etapei - VIDEO

Golden State Warriors a fost gazda marelui meci cu echipa care ii face concurenta in ultimii ani. Cleveland Cavaliers a inceput in forta partida, insa, apoi, au iesit la rampa Durant si Thompson. Acestia au condus jocul razboinicilor in absenta lui Curry, ultimul fiind accidentat.

De cealalta parte, LeBron James a avut o prestatie sub asteptari, cu doar 20 de puncte. Scorul a fost la egal, la mai putin de 2 minute ramase de jucat, iar finalul le-a apartinut baschetbalistilor echipei Golden State.

Warriors s-au impus cu 99 la 92 si conduc in Conferinta de Vest din NBA. Intr-un alt duel tare, Oklahoma a invins-o pe Houston, scor 112 la 107. Westbrook a acumulat 31 de puncte.

Oklahoma e pe val - a fost a 5-a victorie consecutiva pentru echipa.