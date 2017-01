Meci-thirller de 5 seturi in Campionatul Moldovei la Volei: Dinamo Tiraspol s-a impus dramatic in fata celor de la Dinamo MAI

Cel mai spectaculos meci din Campionatul Moldovei la volei nu a dezamagit. Dinamo Tiraspol s-a impus in 5 seturi in fata celor de la Dinamo MAI. Campioana en-titre a inceput in forta si a condus cu 2 la 0.

Victoria parea deja asigurata pentru tiraspoleni, insa Dinamo MAI a revenit fantastic si a egalat, dupa ce s-a impus cu 25 la 18 si 25 la 19 in urmatoarele 2 seturi.

La decisiv, Dinamo MAI parea ca poate incheia revenirea fantastica inceputa in seturile anterioare si a avut la un moment dat un avans de 3 puncte.

Totusi, Dinamo Tiraspol a tras tare pe final si a obtinut victoria in derby.

Igor REBCIUC, VOLEIBALIST DINAMO TIRASPOL: “La ce am lucrat, aceea şi am reuşit. Am făcut concluziile după meciul precedent şi am învins. E bine că există un asemenea adversar, campionatul devine mult mai interesant pentru spectatori şi public.”

Valentin PIREU, ANTRENOR DINAMO MAI: “Pe final de set au fost greseli individuale, din pacate, greseli de junior, sa le spun asa. Dar asta e, mergem inainte ”

Astfel, dupa 5 etape disputate, Dinamo MAI si Dinamo Tiraspol au cate 4 victorii si o infrangere in actualul sezon al campionatului Moldovei la volei.