Meci urias la Australian Open: Federer - Nadal 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3. Revenire uluitoare de la 1-3 in decisiv

Federer a izbucnit in lacrimi dupa ce a castigat.

SETUL 5

MECI!!! Federer castiga la ultima minge cu challenge! Meci uluitor, Federer revine de la 1-3.

Senzational!!! Senzational!!! Cel mai tare game din meci. Federer face BREAK dupa ce Nadal a salvat 2 mingi de break. 5-3

Game rapid facut de Federer pe propriul serviciu si acum presiunea e pe Nadal. 4-3

Federer egaleza fantastic dupa ce a revenit de la avantaj pentru Nadal si e egalitate la mijlocul setului. 3-3

Federer face in sfarsit un serviciu bun si ramane in set, chiar daca are un break in spate. Urmatoarele 2 game-uri sunt decisive. 2-3

Nadal incepe perfect si conduce cu 2-1 cu break dupa primele game-uri. Federer nu pare sa aiba forta sa mai intoarca o data balanta.

SETUL 4

Nadal inchide setul si mergem in decisiv. Federer pare cu un pas in urma lui Nadal insa se poate intampla orice in decisiv. Pana cum, jucatorii au facut cu schimbul, Nadal avand "caderi" in seturile 1 si mai ales 3, iar Nadal in 2 si 4. 3-6

O noua schimbare de forte in teren. Nadal domina setul al patrulea, dupa ce a inceput sa loveasca mult mai bine. 1-4

SETUL 3

Set perfect facut de Federer, care serveste impecabil. Serviciul l-a scos din momentele decisive in fiecare game. 6-1

Federer mai reuseste un break, dupa ce gaseste cateva lovituri fantastice. Elvetianul joaca excelent! 5-1

Game castigat rapid, cu 2 asi. Federer IS ON FIRE! 3-0

Break pentru Federer, care are cateva executii fantastice. Meciul s-a schimbar iar. 2-0

Moment incredibil in primul game. Federer salveaza 3 mingi de break cu 3 asi, toti trimisi in acelasi loc, in exterior.

SETUL 2

Nadal rezista cu break-ul ramas avantaj si inchide setul dupa ce Federer a pus presiune pana la ultima minge, insa nu a mai reusit sa recupereze. 6-4 3-6 in acest moment.

Federer recupereaza un break si reintra in set. Nadal pare ca s-a relaxat putin dupa cele doua brake-uri. 1-4

Nadal este pe val in setul 2, dupa inca un break. Setul doi arata total diferit de primul, cand Federer era la conducerea meciului. 0-4

Nadal e mult mai agresiv in acest set si face primul break. 0-2

SETUL 1

Set perfect facut de Federer care isi castiga serviciu si face 6-4!

Federer castiga repede serviciul la 0 si face 5-3.

Federer reuseste primul break al meciului si conduce cu 4-3. Nadal pare putin iesit din meci.

Egalitate dupa primele 4 game-uri, cu un joc echilibrat. Nadal reuseste un game la 0 pe propriul serviciu si face 2-3





Cea mai frumoasa rivalitate din istoria tenisului modern, traita nu doar de Roger Federer si Rafa Nadal, dar si de milioane de fani ai acestui sport, despre care s-au scris zeci-sute de mii de texte si care a adunat albume intregi de fotografii, a ajuns la ceea ce poate fi "ultimul show".

Roger Federer si Rafael Nadal sunt pusi din nou fata in fata in finala unui turneu de Grand Slam, la 6 ani de la ultima astfel de intalnire.

Tenisul are parte de un nou "Fedal", un duel intre doi dintre cei mai buni jucatori din istorie, in poate cel mai neasteptat moment. Ajunsi la 35 (Federer), respectiv 30 de ani (Nadal), cei doi isi vor disputa trofeul de la Australian Open.

Rivalitatea care a produs poate cel mai bizar paradox din sport, in care "unul e mai bun decat cel mai bun din toate timpurile", va bifa cel de-al 35-lea episod. Inaintea duelului, Rafael Nadal conduce cu 23-11. Desigur, bilantul nu se poate schimba semnificativ pe hartie, dar o poate face in memoria oamenilor.

6 ani de la ultimul "Fedal"

Ultimul duel intre Federer si Nadal intr-o finala de Grand Slam a avut loc in 2011, pe zgura de la Roland Garros. Atunci, ibericul a oferit un reminder ca este si stapanul zgurei, invingand in patru seturi (7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1).

Atunci, Federer venea dupa un parcurs fantastic si o semifinala pe masura in fata lui Djokovic, care era neinvins. Cu toate acestea, nu a reusit sa-i ia lui Nadal ce este al lui.

Wimbledon, 2008 - "Cel mai frumos meci din toate timpurile"

Intre cele 34 de intalniri de pana acum dintre Federer si Nadal, un meci este cu totul si cu totul special. Finala Wimbledon din 2008 este considerata de multi ca fiind cel mai frumos meci din toate timpurile.

Aflat in fata celui de-al 6-lea titlu la rand la Wimbledon, Federer cauta revansa in fata lui Nadal pentru infrangerea de la Paris, din urma cu cateva luni. De cealalta parte, Rafa voia primul sau trofeu de Grand Slam pe iarba.

Un meci electrizant, presarat cu de toate, inclusiv cu o intrerupere de peste o ora pricinuita de o ploaie, care nu i-a convins insa pe cei 15.000 de fani din tribune sa paraseasca arena, s-a incheiat in cele din urma cu victoria ibericului. Nadal s-a impus cu 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7, 9-7. A fost si momentul in care Rafa Nadal a pus capat, cel putin simbolic, dominatiei lui Federer pe iarba, luandu-i si locul 1 ATP.

