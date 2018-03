Meciul care va intra in istoria fotbalului. Revenire incredibila a baietilor din Salford, care a reusit sa egaleze scorul in partida cu Kidderminster - VIDEO

Meciul dintre Kidderminster si Salford City, din a 6-a liga engleza, va intra in istoria fotbalului. Gazdele au dominat si au marcat de 4 ori.

In minutul 81, oaspetii au redus din diferenta, prin Askew, ceea ce parea un gol de consolare.

Baietii de la Salford, insa, au crezut in sansa lor si s-au aruncat in atac, iar in minutul 89 au mai inscris o data. Arbitrul a adaugat 5 minute la timpul regulamentar. In al treilea minut de prelungiri, oaspetii au marcat din nou, iar scorul a devenit 3 la 4.

In al 5-lea minut de prelungiri, cei de la Salford au obtinut un penalty. A fost dramatism imens, pentru ca primul sut al lui Walker a fost parat de portar, dar mijlocasul a fost primul la mingea respinsa si a marcat.

Scor final 4 la 4, iar dupa acest comeback fenomenal, Salford City este neinvinsa de 6 etape.