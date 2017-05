Meciul de Aur dintre Sheriff si Dacia a avut de toate. Chiar daca au cedat, lupii galbeni au inscris unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon - VIDEO

Pentru a 15-a oara in istorie, Sheriff Tiraspol a devenit Campioana Moldovei. Viespile s-au impus cu 3 la 0 la penalty-uri, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost de 1 la 1. Sheriff a inceput mai bine meciul, iar dupa cateva ocazii ratate, Damascan a deschis scorul.

Dacia a egalat in repriza secunda. Posmac a sutat ca din tun de la 40 de metri, iar portarul tiraspolenilor a fost luat prin surprindere.

Veaceslav POSMAC, FUNDAS DACIA: "Am înscris un gol frumos. Am vrut să şutez, am şutat, am marcat. Vom merge înainte. Dacă vom lăsa mâinile jos acum, nu are rost să trăim."

Serghei JURIC, PORTAR SHERIFF: "El deseori şutează aşa. A nimerit in poartă, se mai întâmplă, totul se întâmplă."

S-a ajuns in prelungiri, unde niciuna dintre echipe nu a reusit sa smulga victoria. A urmat seria penalty-urilor, care s-a dovedit a fi un adevarat dezastru pentru Dacia. Juric, portarul celor de la Sheriff, a fost eroul tiraspolenilor. Lupii galbeni nu au marcat niciodata de la punctul cu var, iar viespile s-a impus cu 3 la 0.

Ion JARDAN, FUNDAS SHERIFF: "Sarbatoare foarte mare, eventul, suntem foarte bucurosi."

Radu Ginsari, MIJLOCAS SHERIFF: "Nu in zadar am luat acest campionat la penalty-uri, inseamna ca am meritat mai mult."

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: "Băieţii au demonstrat din primele minute un mare caracter, puternic, chiar şi pe parcursul întregului campionat, iar astăzi s-au ţinut până la urmă."

Dupa meci, presedintele Daciei a declarat ca va da afara doi jucatori.

Adlan SISHANOV, PRESEDINTE DACIA: "2 fotbalişti nu au reuşit să îndeplinească sarcinile. Este vorba despre Kablash şi Paşcenco. Niciunul din ei nu va mai fi la Dacia."

Gratie victoriei, Sheriff Tiraspol va evolua in preliminariile Ligii Campionilor.