Meciul de baseball dintre Boston Red Sox si New York Yankees s-a lasat cu o incaierare, dupa ce unul dintre jucatori l-a lovit pe adversar cu mingea

Infuriat, jucatorul echipei New York Yankees a aruncat bata jos si s-a indreptat spre adversar. Astfel, a inceput incaierarea, la care au participat aproape toti jucatorii celor doua echipe.

Fortele de ordine au calmat cu greu spiritele. New York a castigat meciul, scor 10 la 7. Aceasta e cea mai titrata echipa din baseball-ul american, cu 27 de titluri. Boston Red Sox are 8 trofee in palmares.