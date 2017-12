Meciul dintre Boston si Indiana a fost unul dintre cele mai dramatice, din acest sezon. Invingatoarea s-a decis in ultimele secunde - VIDEO

Boston Celtics, intr-o forma fenomenala in acest sezon, a dominat startul meciului. Indiana Pacers si-a revenit in repriza a treia, pentru ca, mai tarziu, sa egaleze scorul. Mai mult de atat, gazdele au condus cu 4 puncte, cand ramaneau 11 secunde de meci, insa...

Irving a reusit o aruncare de 3 puncte, iar apoi, Rozier a marcat si a facut 112 la 111, cu mai putin de 2 secunde ramase de jucat.

Imediat, unul din jucatorii echipei gazda a incercat o aruncare incredibila, insa a ratat-o de putin.

Boston a castigat partida si conduce in Conferinta de Est din NBA. Un meci dramatic a fost cel dintre Los Angeles Lakers si Golden State. Oaspetii s-au impus greu, in overtime. Durant a reusit cosul decisiv, in ultimele secunde.

116 la 114 pentru Golden State, care ocupa locul 2 in Conferinta de Vest.