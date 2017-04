Meciuri dramatice in sferturile turneului Europa League. Olympique Lyon si Ajax Amsterdam s-au calificat pe muchie de cutit - VIDEO

Lyon a castigat prima mansa cu 2 la 1, iar aseara a avut un adevarat test - a trebuit sa apere avantajul fragil pe terenul turcilor de la Besiktas. Echipa gazda a marcat prin Talisca si a inceput sa spere in calificare. Oaspetii, insa, au raspuns prin golul lui Lacazette, in minutul 34. Jocul a fost, in continuare, unul deschis, cu ocazii la ambele porti.

Dupa pauza, Besiktas a marcat pentru 2 la 1, prin acelasi Talisca. Scorul de 2 la 1 a trimis meciul in prelungiri, iar apoi si la penalty-uri. Cei de la Lyon au avut nervii mai tari si s-au impus cu 7 la 6. Gonalons a transformat lovitura decisiva.

In semifinalele Europa League s-a calificat dramatic si Ajax Amsterdam. Olandezii aveau avantajul victoriei din tur cu 2 la 0, insa, aseara, pe terenul lui Schalke, au avut mari probleme. Gruparea germana a marcat de doua ori, iar apoi Ajax a ramas in zece oameni, Veltman fiind eliminat.

S-a ajuns in prelungiri, in care Schalke a inscris pentru 3 la 0. Uimitor, dar cei de la Ajax au gasit forte sa revina. Viergever si Younes au marcat cate un gol si au asigurat calificarea echipei olandeze. Ajax nu a mai jucat de 20 de ani in semifinalele cupelor europene.

Tot aseara, Genk a remizat, acasa, cu Celta Vigo, scor 1 la 1. Clubul spaniol a avansat in penultimul act al turneului Europa League, gratie victoriei din tur cu 3 la 2.