Meciuri grele pentru favorite, in a treia zi a Campionatului Mondial. Franta a invins la limita Australia, scor 2 la 1 - VIDEO

Aguero a deblocat tabela de scor, in minutul 19. Islandezii, insa, au raspuns repede. Finnbogason a egalat scorul dupa doar 4 minute. Sud-americanii au dominat posesia si au ratat multe alte ocazii de gol.

Au obtinut si un penalty, in repriza secunda, insa portarul islandez a respins eroic sutul lui Messi. Tot astazi in grupa C, Franta a invins Australia cu 2 la 1. Griezmann a marcat din penalty, iar apoi si cangurii au obtinut o lovitura de la punctul cu var, transformata de Jedinak.

Francezii au smuls, totusi, victoria, pe final. A marcat Pogba. Nationala Frantei este vicecampioana europeana.