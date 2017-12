Meciuri nebune de Boxing Day in Premier League. Liverpool a demolat formatia Swansea, iar Manchester United nu a putut trece de Burnley - VIDEO

Lingard a inscris magic, cu calcaiul, in minutul 53, contra lui Burnley. United era condusa cu 0 la 2 in acel moment. Oaspetii au marcat de doua ori pana la mijlocul primei reprize.

Intrat in partea secunda pe teren, Lingard a reusit dubla si a marcat golul egalizator in prelungiri. S-a incheiat 2 la 2, iar United bifeaza a doua remiza consecutiva in campionat. Cea mai categorica victorie de Boxing Day a fost repurtata de Liverpool. Cormoranii s-au distrat cu formatia Swansea, invingand cu 5 la 0. Coutinho a reusit un gol de generic, iar Firmino a semnat dubla.

Dupa 20 de etape disputate, Liverpool ocupa locul 4 in campionat.