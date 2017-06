Medalie pentru Moldova la Campionatul European de box. Vasile Belous a cucerit bronzul, dupa ce a fost invins in semifinale de un pugilist german - VIDEO

Vasile Belous a concurat in categoria de greutate de 69 de kilograme si, in drum spre semifinale, a castigat 3 lupte, in fata unor boxeri din Ungaria, Belarus si Polonia. In careul de asi, pugilistul moldovean l-a infruntat pe Abass Baraou, din Germania.

La finalul celor 3 runde, Abass Baraou a fost desemnat castigator prin decizia unanima a arbitrilor. Germanul a avansat in finala, iar Vasile Belous s-a ales cu medalia de bronz. La Campionatul European de box, desfasurat in Ucraina, un alt moldovean, Alexei Zavatin, in categoria de peste 91 de kilograme, s-a clasat pe locul 5. Atat Zavatin, cat si Belous, au obtinut calificarea la Campionatul Mondial, care va avea loc in august in Germania.