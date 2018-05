Medalie pentru Moldova, la etapa Cupei Mondiale de canoe sprint. Oleg Tarnovschi a cucerit argintul, la turneul din Ungaria

Oleg Tarnovschi a venit al doilea in cursa de 1000 de metri, reusind sa parcurga distanta in 3 minute si 47 de secunde. El a fost devansat de cehul Martin Fuksa cu aproape 4 secunde. Pe locul 3 s-a clasat un sportiv italian. Etapa Cupei Mondiale de canoe sprint din Ungaria este prima in anul curent. Urmatoarea va avea loc in Germania, intre 25 si 27 mai.