Medicul Rusiei a recunoscut ca le-a dat jucatorilor sa "traga pe nas". Ce substanta i-a pus sa inspire la pauza meciului contra Croatiei: "Nu e doping"

Jucatorii rusi au fost surprinsi inspirand o substanta la pauza meciului din sferturile Campionatului Mondial, contra Croatiei. Imaginile au starnit polemici, dupa ce numerosi sportivi din Rusia au mai fost acuzati de dopaj, iar tara vizata de multe scandaluri privind crearea si sustinerea unor programe speciale de doping.

Medicul nationalei Rusiei, Eduard Bezuglov, a vorbit despre imagini, recunoscand ca le-a dat jucatorilor sa inspire o substanta, dar sustine ca nu este nici pe departe vorba de doping.

Bezuglov le-ar fi dat, potrivit spuselor sale, fotbalistilor sa inspire amoniac, substanta folosita, de altfel, de multi alti sportivi, in special de cei din concursurile de powerlifting si strongman.

Amoniacul este o substanta puternic iritanta. Inspirat, el provoaca o reactie puternica la nivelul receptorilor si confera o stare activa, ba chiar nervoasa. El este adesea folosit pentru trezierea instantanee a oamenilor care isi pierd cunostinta sau lesina.

Pe de alta parte, amoniacul mai are utilizari in industrie, fiind folosit in prelucrarea termica a metalului, in curatatoriile chimice pentru neutralizarea clorului si a formaldehidei, dar si in industria de armament, pentru producerea explizibililor.