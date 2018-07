Mesajul de ADIO al lui Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid: "A venit momentul unui nou capitol in viata mea!" Cum si-a explicat decizia

Real Madrid si Juventus au ajuns la un acord pentru transferul lui Cristiano Ronaldo pentru 105 de milioane de euro. Cei de la Real Madrid au anuntat oficial mutarea si au publicat o scrisoare de adio a jucatorului portughez.

"Acesti ani la Real Madrid, in orasul Madrid, au fost posibil cei mai fericiti din viata mea. Am numai sentimente de apreciere pentru acest club, pentru fani si pentru oras. Nu pot decat sa le multumesc pentru iubirea si afectiunea primita.



Insa cred ca a venit momentul sa incep un nou capitol in viata mea si de aceea i-am cerut clubului sa ma transfere. Asta simt si cer tuturor, mai ales fanilor Realului, sa ma inteleaga. Au fost 9 ani minunati. Au fost 9 ani unici. A fost o perioada entuziasmanta pentru mine dar si dificila pentru ca pretentiile la Real sunt cele mai mari, dar stiu ca nu voi uita niciodata ca m-am bucurat de fotbal aici intr-un mod unic.

Am avut colegi fabulosi pe teren si in vestiar, am simtit caldura unui public incredibil si impreuna am castigat 3 Ligi ale Campionilor la rand si 4 in 5 ani. Iar aici, pe plan individual, am reusit sa castig 4 Baloane de Aur si 3 Ghete de Aur. Totul in timpul petrecut la acest club imens si extraordinar.



Real Madrid mi-a cucerit inima si pe a familiei si este mai mult decat mi-as fi putut dori: multumesc clubului, presedintelui, directorilor, colegilor, tuturor antrenorilor, doctorilor, fizioterapeutilor si tuturor celor care muncesc la fiecare detaliu. Inca o data vreau sa le multumesc fanilor si fotbalului spaniol. In cei 9 ani am avut jucatori grozavi alaturi de mine. Mult respect pentru toti.



Am reflectat mult si stiu ca a venit timpul pentru un nou ciclu. Parasesc acest tricou, aceasta stema si stadionul Santiago Bernabeu va fi in continuare al meu oriunde as fi. Va multumesc tuturor si, desigur, asa cum am spus in urma cu 9 ani: Hala Madrid!" este scrisoarea lui Cristiano.