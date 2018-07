Mesajul socant al eroului Croatiei dupa victoria la penalty-uri in fata Rusiei: "Glorie Ucrainei! Victoria asta e pentru Ucraina!" Cum a explicat mesajul sau

Autorul golului din prelungiri, fundasul Domagoj Vida, a socat pe retelele de socializare cu un mesaj cu tenta politica: "Glorie Ucraina! Aceasta victorie este pentru Dinamo Kiev si Ucraina!" a spus Vida alaturi de fostul international Ognjen Vukojevic, actual scouter la Dinamo Kiev.

Jucatorul celor de la Besiktas a explicat apoi clipul sau: "Aceasta victorie e pentru Croatia. Nicio politica. E doar o gluma. Am prieteni acolo din perioada Dinamo Kiev. Nu a fost nimic altceva" a declarat Vida.

Croatian defender Vida and former Dynamo Kyiv player, gives the "Glory To Ukraine" greeting after victory over Russia pic.twitter.com/kUHRze9gBn https://t.co/I2r3kJ2Rq3 #WorldCup