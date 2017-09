Messi, la al 42-lea hat-trick! Barcelona a umilit-o pe Espanyol si e pe primul loc in Spania, in timp ce, cu Ronaldo suspendat, Real a remizat cu Levante - VIDEO

Leo Messi a reusit cel de-al 42-lea hat-trick din cariera in meciul cu Espanyol, castigat de Barcelona cu 5 la 0. Argentinianul a ajuns la 5 goluri inscrise in ultimele 2 partide. Inlocuitorul lui Neymar, Ousmane Dembele, a debutat la Barcelona cu o pasa decisiva pentru Suarez.

Celalalt gol al catalanilor a fost inscris de Pique. Barcelona este lider autoritar in Liga, avand cu 4 puncte mai mult decat Real Madrid. Galacticii au remizat surprinzator cu formatia Levante, scor 1 la 1. Trupa lui Zidane s-a vazut condusa dupa mai putin de un sfert de ora de joc, cand oaspetii au profitat de ezitarea lui Carvajal. Real a egalat pana la pauza. Lucas Vasquez a inscris pentru 1 la 1.

Real a incheiat partida in 10 oameni, dupa ce Marcelo a primit cartonasul rosu in minutul 89. In urmatoarea etapa, madrilenii intalnesc formatia Real Sociedad.