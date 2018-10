Cotruta a luptat cu albanezul Arber Murati, pe care l-a trimis in knockout chiar in prima runda. Moldoveanul a devenit, astfel, noul campion WWFC in categoria de greutate de pana la 77 de kilograme. Cotruta a inregistrat a 11-a victorie in cadrul turneului WWFC, el avand si o infrangere.