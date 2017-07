Dupa ce a primit instructiuni de la un frizer profesionist, Nainggolan a trecut la treaba. A tuns pe rand 3 barbati.

Belgianul a fost insa limitat in timp. Cate 90 de secunde pentru fiecare client.AMBIANTADoar Nainggolan a ramas multumit de rezultat.

“Cred că arată destul de bine!”

Nainggolan si-a prelungit recent contractul cu AS Roma. In sezonul precedent, mijlocasul a marcat 11 goluri in Seria A.