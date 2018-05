Mijlocasul nationalei Moldova, Artur Ionita este fericit la Cagliari si doreste sa continuie in Serie A: "Salvarea pe care am obtinut-o in ultima etapa a fost o suferinta enorma" - VIDEO

Artur Ionita a avut parte de un sezon de-a dreptul nebun in Serie A. Echipa sa, Cagliari, a reusit sa se salveze de la retrogradare chiar in ultima etapa. Ionita recunoaste ca emotiile au fost mari.

Artur IONITA, MIJLOCAS CAGLIARI: "Sunt fericit pentru sezonul asta, pentru ca dupa toate problemele pe care le-am avut anul trecut, am avut un ciclu intreg de meciuri si prezente cat mai multe in teren. Asta ma face cel mai fericit. Salvarea pe care am obtinut-o in ultima etapa a fost o suferinta enorma, dar o placere si mai mare de a ramane in Serie A."

In ultimele saptamani, presa din Germania a scris despre interesul celor de la Stuttgart pentru Artur Ionita. Mijlocasul de 27 de ani a comentat zvonurile.

Artur IONITA, MIJLOCAS CAGLIARI: "Sunt doar lucruri de presa mai mult. Este vorba de multe lucruri care sunt la mijloc. Conducerile vorbesc intre ele, eu nu stiu nimic."

Artur Ionita evolueaza la Cagliari din 2016. A fost al patrulea sezon in Serie A pentru mijlocasul moldovean.