Milena Gatco va reprezenta Moldova in proba tir cu arcul, la Jocurile Olimpice de tineret din 2018. Cum se pregateste de marea competitie. In total, 18 sportivi moldoveni merg la turneul din Buenos Aires - VIDEO

Milena Gatco are 17 ani si este prima din cei 14 sportivi din Moldova care s-au calificat la Jocurile Olimpice de tineret din acest an. Ea face cate doua antrenamente pe zi, fiecare a cate 4 ore, care se incheie cu alergari, iar la sfarsit de saptamana merge la bazin. Vrea sa fie pregatita la maxim pentru competitia de la Buenos Aires, care, spune ea, va fi un pas imens in cariera ei sportiva.

Milena GATCO, ARCAS: „As dori sa am un rezultat bun, pentru a ma clasa pe un loc mai inalt. Astept sa concurez cu participanti puternici, care au experienta, pentru a acumula experienta, pe care nu toti o pot avea.”

Milena spune ca, in sportul sau, un rol foarte important il are tehnica, iar emotiile trebuie lasate la o parte, in timpul meciurilor.

Milena GATCO, ARCAS: „ La competitii, cand ai emotii, trebuie mereu sa te tii in maini. Mai bine astepti 5-6 secunde pentru a nu te grabi sa faci miscarea gresita.”

Milena Gatco si-a mai incercat fortele in tenis, inot si volei, dar s-a regasit cu adevarat in tir cu arcul, sport practicat de la varsta de 13 ani. Recent, ea a ocupat locul 9 la Campionatul Mondial, dar si la cel european, in categoria juniori. Milena se antreneaza zilnic cu sportivi redutabili, precum Dan Olaru si Alexandra Mirca, premianti la campionate europene si mondiale si participanti la Jocurilor Olimpice.

Dan OLARU, ARCAS „Tineretul a inceput sa traga foarte bine. Mai ales ca acum ei concureaza si la maturi si tineri. Arata un rezultat foarte bun. ”

Alexandra MIRCA, ARCAS: „ As vrea sa ii urez succes, perseverenta, dorinta, sa aiba noroc, pentru ca in sportul nostru joaca un rol important. As vrea sa aiba noroc si sa ia ceea pentru ce se pregateste. ”

Milena GATCO, ARCAS: „ Ma bucur foarte mult ca am sansa sa ma antrenez cu asa sportivi puternici. Tind spre ei, pentru ca doresc si eu sa am rezultate, sa ma clasez pe locuri bune in rating-ul mondial. ”

La Olimpiada de tineret, Milena Gatco va evolua in proba individuala si in cea de dublu mixt.

Irina CECANOVA, ANTRENOARE: „Jocurile Olimpice de tineret sau cele de seniori - sunt Jocuri Olimpice. Calificarea la turnee de acest nivel este foarte valoroasa, responsabila si importanta. ”

Jocurile Olimpice de tineret 2018 se vor desfasura la Buenos Aires, intre 6 si 18 octombrie.