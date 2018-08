Milos Raonic a debutat fara emotii la turneul de acasa. Tenismanul canadian a trecut in minim de seturi de belgianul David Goffin - VIDEO

Milos Raonic l-a invins in primul meci de la Toronto pe David Goffin, scor 2 la 0. Canadianul si-a adjudecat primul set cu 6 la 3, dupa ce a reusit break-ul in game-ul 4. Scenariul s-a repetat si in setul 2.

Raonic a castigat pe serviciul adversarului in debutul actului secund, iar belgianul nu a mai putut reveni.

La fete, Karolina Pliskova a trecut in minim de seturi de Katerina Siniakova. Numarul 9 mondial s-a impus cu 6 la 4 si 6 la 4, dupa 90 de minute de joc.