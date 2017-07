Milsami a batut-o pe Dacia si a urcat pe locul 3 in Divizia Nationala - VIDEO

Alexandru Dedov a stabilit scorul primei reprize cu o executie in forta, dupa ce in minutul 40, Constantin Bogdan si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj. In partea secunda, Dacia a inceput in forta, iar in minutul 51, Olisaev a reusit un gol superb.

Totusi, Dacia nu a mai gasit cheia la poarta echipei din Orhei, iar scorul a ramas 2 la 1 pentru Milsami.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI: “Dupa un start nu prea bun, am inceput si noi sa castigam. Se vede rezultatul in teren, baietii muncesc foarte mult la antrenamente.”

Adlan SISHANOV, PRESEDINTE DACIA: “Sunt convins că am pierdut în faţa unei echipe foarte slabe, dar astăzi am cedat. Se pare că astăzi am fost mai slabi sau ne-am dorit victoria mai puţin. Nu ştiu ce s-a întâmplat.”

In urmatoarea etapa, Milsami va intalni formatia Zimbru Chisinau.