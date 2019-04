Milsami a infrant-o cu 1 la 0 pe Sheriff si s-a instalat in fruntea Diviziei Nationale. Aceasta victorie a fost a doua consecutiva pentru orheieni in fata tiraspolenilor - VIDEO

Cu doua victorii in ultima luna, Milsami pune la indoiala suprematia Sheriff-ului. Aseara, elevii lui Veaceslav Rusnac s-au intors cu 3 puncte din deplasarea de la Tiraspol. Golul victoriei a fost marcat de catre Sergiu Platica in minutul 17.

Dupa 4 etape, in fruntea clasamentului se afla Milsami, orheienii au in cont 9 puncte. Tot atatea au si cei de la Sheriff, doar ca viespile, invinse in duelul direct, se multumesc numai cu locul 2. Tot aseara s-a disputat si un alt meci din Divizia Nationala. Petrocub a dat piept, pe teren propriu, cu Sfantul Gheorghe. Hancestenii au deschis scorul prin Vadim Gulceac, dupa care au incasat doua goluri consecutive. Reusitele oaspetilor au fost trecute in conturile lui Sergiu Istrati si Myroslav Mazur.

Cand totul parea pierdut pentru hancesteni, Ion Jardan si-a asumat rolul salvatorului si cu un sut plasat, l-a invins pe Radu Mitu, restabilind, astfel, egalitatea. Cu 4 puncte la activ, Petrocub ocupa doar locul 6, in timp ce Sfantul Gheorghe, cu 8 puncte, se pozitioneaza pe ultima treapta a podiumului.