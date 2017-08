Milsami continua sa fie lider in Divizia Nationala, iar Sheriff Tiraspol s-a impus in fata nou-promovatei Sfantul Gheorghe Suruceni. Damascan a inscris din nou - VIDEO

Damascan a profitat de neintelegerea in defensiva celor de la Sfantul Gheorghe si a deblocat tabela de marcaj. In partea secunda, Racu si Posmac au mai inscris pentru Sheriff si au stabilit scorul final de 3 la 0.

Lider in Divizia Nationala este Milsami. Trupa din Orhei a trecut cu 4 la 1 de Dinamo-Auto. Oaspetii au iesit in avantaj in minutul 19, dupa ce Bogdan a marcat. Gazdele au egalat prin Onofrei, insa Milsami a dat lovitura in partea secunda. Dubla lui Antoniuc si reusita lui Dedov au adus 3 puncte pentru oaspeti.

Tot ieri, Petrocub Hancesti a remizat pe teren propriu cu Speranta Nisporeni, scor 1 la 1. Platica a marcat superb pentru oaspeti.

Petrocub a revenit in partea secunda. Mudrac a egalat din penalty. In minutul 71, Speranta a ramas in 10 oameni, insa gazdele nu au reusit sa smulga victoria. Dupa 6 meciuri disputate, formatia din Nisporeni a acumulat 8 puncte.