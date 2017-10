Milsami mai spera la titlu, dupa ce a invins-o pe Dinamo-Auto. Vulturii rosii sunt la 5 puncte in spatelei liderei Sheriff - VIDEO

Dupa ce Sheriff a remizat in meciul sau, Milsami putea sa reduca din avansul viespilor, in clasament, daca o invingea pe Dinamo-Auto. Vulturii rosii au inscris cate un gol, in fiecare repriza. Alexandru Boiciuc i-a pasat decisiv lui Mihail Platica, la 1 la 0, iar dupa pauza, a dublat avantajul gazdelor.

Dinamo-Auto a redus din diferenta prin Andrei Bursuc, in minutul 59. Dupa aceasta victorie, Milsami, care ocupa locul secund in campionat, are 34 de puncte. Sheriff are 39. Pana la finalul sezonului, mai sunt 3 etape de disputat. ot ieri, Speranta Nisporeni a remizat in partida cu Petrocub-Hancesti, scor 0 la 0.