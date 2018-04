Milsami o da afara pe Sheriff, din Cupa Moldovei. Vulturii rosii au invins echipa tiraspoleana, scor 2 la 0, si s-au calificat in semifinalele competitiei

Mihai Platica a fost eroul partidei de la Orhei. Mijlocasul a marcat golurile, in minutele 48 si 54. Tot astazi, Petrocub-Hancesti s-a impus in meciul cu Speranta Nisporeni, la fel cu 2 la 0. Inca o echipa calificata in semifinalele Cupei Moldovei se decide in partida Zimbru – Zaria, din aceste clipe.