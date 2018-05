Nu s-a marcat in timpul regulamentar, asa ca meciul, disputat pe stadionul Zimbru, a ajuns in prelungiri. Maxim Antoniuc a fost eroul serii, reusind sa marcheze 2 goluri, in minutele 99 si 102. Milsami a cucerit Cupa Moldovei pentru a doua oara, dupa ce a mai obtinut trofeul in anul 2012. Zimbru are 2 cupe in palmares.