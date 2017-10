Milsami se tine tare in Divizia Nationala. Vulturii rosii au batut-o pe Zimbru, iar Antoniuc a marcat golul victoriei - VIDEO

Milsami continua sa se tina tare in Divizia Nationala si nu o lasa sa respire pe campioana Sheriff. Vulturii rosii au invins aseara, cu 1 la 0, in derby-ul cu Zimbru Chisinau. La Orhei, galben-verzii s-au dovedit a fi o nuca tare. Totusi dupa mai multe ratari de ambele parti, Milsami a marcat golul victoriei, in minutul 74, prin Alexandru Antoniuc.

In schimb, Dacia Chisinau a pierdut alte 2 puncte foarte importante in lupta pentru suprematie. Lupii galbeni au remizat, scor 0 la 0, in deplasare, cu Speranta Nisporeni. Astfel, Dacia nu mai reuseste sa invinga de 3 etape. Intr-un alt meci al zilei, Zaria Balti a trecut la pas de noupromovata Spicul Chiscareni, pe care a invins-o cu un sec 3 la 0. Baltenii au marcat toate cele 3 goluri in repriza secunda, prin Victor Golovatenco, Vadim Rata si brazilianul Sousa.

Pana la finalul campionatului au mai ramas de disputat 5 etape.