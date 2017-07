Milsami urca in fotoliul de lider al Diviziei Nationale. Vulturii rosii au invins-o pe Zimbru, la Chisinau - VIDEO

Andrei Cojocari a sutat de la marginea careului, dupa un corner, si l-a invins pe portarul Denis Rusu.

Andrei COJOCARI, MIJLOCAS MILSAMI: “Au fost foarte multe variante de şut, le-am avut în cap. Am vrut şi aşa şi aşa. Slavă Domnului că am luat decizia corectă şi am nimerit bine mingea.”



Golul a venit chiar inainte de pauza si i-a motivat pe baietii de la Zimbru. In repriza secunda, acestia au atacat cu forte mari si au irosit mai multe ocazii clare de gol. Ilie Damascan, Hugo Neto, Jean si Nicolae Milinceanu au avut ghinion teribil la finalizare.

Partida de aseara a fost marcata si de un incident. Un fan al echipei Zimbru a fugit spre suporterii de la Milsami si le-a aratat gesturi obscene.

Individul a fost intampinat de fortele de ordine, abia dupa ce a iesit de pe gazon. Clubul Zimbru Chisinau risca sanctiuni de la federatia de profil, pentru incidentul dat.

Gratie victoriei de ieri, Milsami a devenit lidera in Campionatul Moldovei. Vulturii rosii au 9 puncte la activ, cu unul mai mult decat Sheriff Tiraspol.



Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI: “Am demonstrat ca avem caracter, dorinta foarte mare si, pentru prima data in istorie, am castigat in fata echipei Zimbru, pe stadionul lor central.”

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU: “La echipa Zimbru o sa ramana doar cei care isi dau sufletul pentru club, care o sa joace si o sa lupte in orice situatie. Suntem nemultumiti.”

Tot aseara, Spicul Chiscareni a cedat in fata celor de la Zaria Balti, scor 0 la 2. Ovseannicov si Zaghinailov au punctat cate o data.

Intr-un alt meci, Dacia a invins-o pe Speranta cu 2 la 1. Alexandru Pascenco a inscris un gol spectaculos, pentru lupii galbeni.