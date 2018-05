Mohamed Salah a stabilit noul record de goluri intr-o singura stagiune a Campionatului Angliei. Atacantul egiptean al echipei Liverpool a marcat de 32 de ori ultima data in meciul cu Brighton - VIDEO

Salah a deschis scorul in partida de ieri si a incheiat campionatul cu 32 de goluri marcate. Este noul record in Premier League, in formatul competitiei cu 38 de etape, iar Salah a primit Gheata de Aur a turneului.

FC Liverpool a invins-o pe Brighton cu 4 la 0, a finisat campionatul pe locul 4 si s-a calificat in Liga Campionilor. Lovren, Solanke si Robertson au mai punctat.

In topul marcatorilor, in spatele lui Salah, cu 30 de goluri, s-a clasat Harry Kane.

Atacantul echipei Tottenham a reusit o dubla in partida fenomenala, castigata in fata gruparii Leicester, scor 5 la 4. La gazde, un alt erou a fost argentinianul Erik Lamela, si el marcator a doua goluri.

Pentru Leicester, Vardy a semnat dubla, iar Mahrez si Iheanacho au inscris cate un gol.

Tottenham a ocupat locul 3 in clasament si, impreuna cu Liverpool, Manchester United si Manchester City, merge in Liga Campionilor.