Moldova a ajuns in optimile de finala ale Campionatului Mondial de la Socca. Tricolorii au invins Spania - VIDEO

Reprezentativa Moldovei a obtinut o performanta de rasunet, invingand Spania cu 3 la 2. Primul gol al meciului a fost inscris de Veaceslav Sofroni, in minutul 3.

Ibericii au reusit sa egaleze, iar apoi sa marcheze pentru 2 la 1. Totusi, moldovenii nu au cedat. Vasile Tugutchi a inscris in minutul 30. Finalul a fost unul superb, pentru echipa noastra. Spania s-a aruncat in atac si, in ultimele secunde, a pierdut mingea, iar Ion Donica a profitat si a inscris golul victorios, in poarta goala.

Dupa meciul cu Spania, tricolorii s-au calificat de pe locul 2 in grupa B in optimile de finala ale Cupei Mondiale de la Socca. Urmatorul meci pentru Moldova va fi duelul cu Portugalia, gazda competitiei.