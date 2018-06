Moldova a incheiat cu inca o medalie de argint Campionatul European de lupte intre sportivi cu varsta de pana la 23 de ani

La lupte libere, in categoria de greutate de 61 de kilograme, Vitalie Bunici a invins adversari din Turcia si Azerbaidjan. In finala, insa, a cedat clar in fata unui sportiv rus, scor 1 la 12.

Este a treia medalie pentru Moldova, la europeanul sub 23 de ani. Alexandru Biciu si Anastasia Nichita au cucerit si ei distinctii de argint, la greco-romane si, respectiv, lupte feminine.