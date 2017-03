Gazdele au marcat in minutul 80, iar moldovencele au egalat peste 4 minute. Ludmila Caraman a inscris cu un sut direct din lovitura libera. Echipa Alinei Stetenco va juca in prima etapa a calificarilor Cupei Mondiale, intr-o grupa cu Lituania, Israel si Andorra. Meciurile vor avea loc in perioada 6-11 aprilie, in Lituania.