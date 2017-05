Moldova face ravagii la Campionatul European de Armwrestling. Oleg Tudorean a cucerit medalia de aur - VIDEO

Oleg Tudorean a concurat in categoria de greutate de 70 de kilograme, mana dreapta. In finala, moldoveanul a invins un sportiv din Georgia. Succesul lui Oleg Tudorean vine dupa ce, in primele zile de concurs, la europene, s-a remarcat Mihaela Lazari. Tot la tineret, in categoria de 65 de kilograme, moldoveanca a cucerit medalia de bronz, la mana stanga, iar apoi si cea de argint, la mana dreapta.