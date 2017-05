Moldova, gazda celor mai buni luptatori de taekwondo din lume. Sute de sportivi concureaza la Turneul International G1 - Competitia a fost deschisa cu un show de exceptie - VIDEO

Sportivi din Marea Britanie, Serbia, Belgia, Italia, Romania, Moldova dau totul pentru a-si mari sansele de a ajunge la Campionatul Mondial si, in viitor, la Jocurile Olimpice. Tara noastra este reprezentata de o echipa tanara si ambitioasa.

Alexandru PENNERT, SPORTIV MOLDOVA "In prima runda nu trebuie sa te bati tare. Trebuie sa mergi in fata, in spate, sa intelegi ce poate adversarul si ce nu poate, care sunt punctele lui slabe. Apoi apesi pe aceste puncte slabe."

Serghei USCOV, SPORTIV MOLDOVA "Este punctul de pornire, în sus. O medalie cucerită la acest turneu îi poate oferi perspective imense sportivului."

Mircea BETIAN, ANTRENOR NATIONAL MOLDOVEI "Sunt sportivi in care speram nu doar la aceasta competitie. In scurt timp va fi Campionatul Mondial si speram sa aducem si de acolo medalii."

Oaspetii sunt incantati sa-si arate forta la turneu.

Dragan JABLAN, ANTRENOR SERBIA "Sportivii moldoveni sunt foarte buni. Ne place să concurăm cu ei. E un turneu splendid."

Turneul International de taekwondo WTF, categoria G1, Moldova Open, se desfasoara la Futsal Arena FMF, din comuna Ciorescu. Competitia a inceput astazi, cu cadetii si juniorii, si va continua maine, cu luptele in categoria seniori.

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO WTF MOLDOVA "Am pus accent pe tineret, 17-21 de ani. Avem aşa sportivi, de perspectivă. Veţi vedea candidaţii în selecţionată, întreg potenţialul ţării noastre."

Pentru organizarea turneului, federatia de profil a cheltuit 360 de mii de lei, iar Ministerul Tineretului si Sportului – 290 de mii de lei.