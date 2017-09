Moldova, umilita la Belgrad. Tricolorii au cedat cu 0 la 3 in fata Serbiei

Serbia a deschis scorul dupa 20 de minute de joc prin Gacinovic, iar la pauza gazdele au condus cu 2 la 0 gratie reusitei lui Kolarov. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit in repriza secunda de Mitrovic. Moldova a inregistrat a cincea infrangere in aceasta campanie preliminara si ocupa ultima pozitie in grupa D.

Pentru Moldova urmeaza partida de acasa cu Tara Galilor de pe 5 septembrie.