Moldova vs Georgia. Tricolorii conduceau cu 2 la 0 in minutul 65, insa au fost egalati in 5 minute - VIDEO

Radu Ginsari a inscris in minutul 15 din centrarea perfecta a lui Cociuc. Atacantul moldovean inscrie cel de-al treilea gol la nationala in ultimele 3 partide. 20 de minute mai tarziu, Dedov a dublat avantajul tricolorilor.

Visul frumos a tinut o repriza. Georgia a intors soarta partidei in partea secunda, marcand 2 goluri in 5 minute.

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI “Suntem cu moralul la pamant. Am avut meciul in maini si am mai avut 2 ocazii foarte bune sa marcam la 2-0. Poate am crezut prea devreme in victorie sau am vrut sa tinem de rezultat prea mult.”

Alexandru EPUREANU, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI “Chiar am putut pierde meciul asta, asa mi s-a parut. Daca sa luam ambele parti ale meciului, cred ca remiza nu-i cel mai rau pentru noi.”

Guram KASHIA, FUNDAS NATIONALA GEORGIEI “În prima repriză, Moldova a meritat 3 puncte, dar în partea a doua, noi am fost mult mai buni şi am înscris 2 goluri. La sfârşit, fiecare echipă a acumulat câte un punct, este logic.”

Selectionerul Igor Dobrovolschi a dat vina pe cluburile moldovenesti pentru pregatirea fizica a jucatorilor.

Igor DOBROVOLSCHI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI “Încă nu avem mentalitatea necesară şi pregătirea fizică. Din această cauză, aproape în toate parţile secunde, noi cedăm.”

Moldova ocupa ultima pozitie in grupa D, avand 2 puncte acumulate dupa 6 meciuri. Lider in grupa este nationala Serbiei.