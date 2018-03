Moldoveanul de la FC Porto face senzatie in liga a doua din Portugalia. Oleg Reabciuk a marcat si si-a salvat echipa de la infrangere - VIDEO

Oleg Reabciuk a marcat in minutul 65 si a stabilit scorul final de 2 la 2 in meciul contra celor de la Cova da Piedade. Gratie remizei de aseara, FC Porto B a ramas pe locul 4 in clasamentul ligii a doua din Portugalia.

Astfel, Reabciuk a marcat in ultimele 3 partide in care a intrat pe teren. Oleg Reabciuk a ajuns in Portugalia la varsta de 4 ani. Fotbalistul moldovean si-a prelungit vara trecuta contractul cu FC Porto pana in 2021.