Moldoveanul de la PSG este in forma maxima. Virgiliu Postolachi marcheaza gol dupa gol ajungand la 11 goluri in campionat - VIDEO

4 goluri in 4 meciuri. Acesta este rezultatul lui, Virgiliu Postolachi, moldoveanul care joaca la juniorii de la PSG, dupa reluarea campionatului in Franta. Cu 11 reusite in total, atacantul originar din Edinet este golgheterul echipei. PSG U-17 ocupa locul 4 in clasament dupa 17 etape disputate si are cu 5 puncte mai putin decat liderul.