Moldoveanul de la PSG face legea in Cupa Frantei la tineret. Virgiliu Postolachi a inscris 4 goluri si a dat o pasa decisiva in ultimul meci a tinerilor parizieni din Cupa - VIDEO

Virgiliu Postolachi, moldoveanul de la PSG, a avut o evolutie fabuloasa in ultimul meci din Cupa Frantei la tineret. Tanarul atacant a marcat 4 goluri si a dat o pasa decisiva in victoria parizienilor cu 5 la 0 contra celor de la Alencon.

In acest sezon, Virgiliu Postolachi a inscris doua goluri in Liga Campionilor pentru tineret. Moldoveanul a marcat in poarta celor de la Celtic si Bayern Munchen.

Virgiliu Postolachi are 17 ani si evolueaza la PSG din vara anului 2013. Atacantul moldovean este si cetatean francez.