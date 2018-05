Moldoveanul Stepan Dimitrov a urcat pe podiumul Campionatului European de taekwondo intre seniori. Sportivul nostru a cucerit medalia de bronz la turneul din in orasul Kazan

Stepan Dimitrov a concurat in categoria de pana la 58 de kilograme. El a castigat 2 lupte, in fata adversarilor din Serbia si Belarus si a ajuns in semifinale. Aici, insa, Stepan Dimitrov a pierdut in fata unui spaniol.

Luptatorul iberic a cedat, apoi, in finala, in fata rusului Mihail Artamonov. Aproape de medalie, la Campionatul European de taekwondo, s-a oprit Serghei Uscov, care a ocupat locul 5.