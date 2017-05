Moldovenii au dat dovada de caracter la Turneul International de taekwondo de la Ciorescu: 3 sportivi au ajuns pana in semifinale si au cucerit medalii de bronz - VIDEO

Moldovenii au dat dovada de caracter la Turneul International de taekwondo, desfasurat la Ciorescu. In concursul seniorilor, 3 sportivi au ajuns pana in semifinale si au cucerit medalii de bronz, chiar daca au fost accidentati. In total, echipa noastra a adunat 30 de medalii, la diferite categorii de varsta.