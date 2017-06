Moldovenii Cristian Obada si Sergiu Tacot, de la Autobergamo Deva, au devenit campionii Romaniei la futsal - VIDEO

Echipa moldovenilor Cristian Obada si Sergiu Tacot, Autobergamo Deva, a devenit noua campioana a Romaniei la futsal. In finala aceasta s-a impus, scor 8 la 5, in fata celor de la United Galati, la care evolueaza Andrian Lascu si Constantin Burdujel. Moldovenii au facut spectacol in finala. Lascu a reusit un hat-trick pentru galateni… in timp ce Cristian Obada a fost omul meciului cu 4 goluri si 2 pase decisive.





Astfel, Autobergamo Deva s-a impus in seria finala cu 3 la 2 si a devenit campioana dupa 3 ani de asteptare.