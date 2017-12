Moment emotionant intr-un meci caritabil. Portarul lui Chapecoense, ramas fara picior in urma teribilului accident aviatic, a marcat in cadrul partidei - VIDEO

Ramas fara un picior dupa tragedia, Jackson Follman nu a renuntat la fotbal. Portarul lui Chapecoense poarta acum o proteza si chiar a marcat in cadrul unui meci caritabil. Goalkeeper-ul a avut puterea chiar si sa glumeasca pe teren. Acesta a mimat crampe musculare la proteza. Pana si arbitrul s-a amuzat. Follmann este unul din cei 3 fotbalisti ramasi in viata in urma tragediei din Columbia.