Alan Ruschel a inscris din penalty in meciul amical contra celor de la AS Roma, iar fanii l-au aplaudat secunde bune pe supravietuitorul catastrofei aviatice de la sfarsitul anului trecut. Lovitura de start a fost data de celalalt fotbalist ramas in viata. Chiar si asa, Chapecoense a cedat cu 1 la 4.